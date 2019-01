Parot está en la polémica por un escupitajo a un hincha en la previa de un partido que terminó en pelea

Alfonso Parot no lo pasa bien en Argentina tras protagonizar una polémica acción en la previa del partido ante Huracán, disputado este sábado por la Superliga de Argentina. En la previa del encuentro y mientras se dirigían a la cancha, los jugadores de Rosario Central, entre ellos el chileno, fueron insultados en su salida del túnel y el ex UC no encontró nada mejor que responder con un escupitajo que terminó dando en las protecciones de las graderías.

La acción fue denunciada con un video difundido en las redes sociales y generó el rápido repudio. "No sabía que estaba permitido escupir a los hinchas como hizo el 24 de Central Alfonso Parot. Tristísima actitud", escribió el usuario que publicó la acción del chileno, quien fue titular y jugó todo el partido, antes del encuentro donde el Globo venció por 2 a 1 a los de Rosario, con un gol de Lucas Barrios incluido.

No sabía que estaba permitido escupir a los hinchas como hizo el #24 de Central Alfonso Parot. Tristísima actitud. 😦😦 @HuracanTavo @MarceBenini pic.twitter.com/F3WJYZnppm — Van Para Atras! (@Vanparaatras) January 27, 2019

Sin embargo, no fue la única acción polémica que se vivió en el partido y también hubo una pelea entre los jugadores, luego que el paraguayo Nestor Ortigoza, compañero de Parot en Rosario, le propinara un pelotazo a un jugador de Huracán que estaba tendido en el suelo tras una falta y que desató los empujones, golpes y la acción de los árbitros para detener la discusión.