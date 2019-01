Pellegrini sacó toda su rabia por vivir un nuevo "Alcorconazo": "Me sentí avergonzado de los jugadores"

El entrenador del West Ham, Manuel Pellegrini, vivió otro episodio negro en su carrera como técnico. Este sábado, el cuadro adiestrado por el chileno cayó inapelablemente por 4-2 ante el modesto Wimbledon, de la tercera división de Inglaterra, y quedó eliminado en cuarta ronda de la Fa Cup .

El técnico nacional expresó su frustración y se mostró muy molesto por la caída de su equipo, en una situación que hizo recordar otro negro episodio del Ingeniero y que sucedió hace una década. En aquel entonces, cuando dirigía el Real Madrid, fue goleado y eliminado de la Copa del Rey por el Alcorcón, en ese entonces en la tercera división de España, tras perder por 4 a 0 en la ida y sólo ganar por 1 a 0 en el Santiago Bernabéu. Un episodio conocido como "Alcorconazo" y que le costó la cabeza en los merengues.

Por esa razón, el técnico chileno no dejó ocultar su molestia por el resultado y sobre todo por el desempeño de sus jugadores, más aún si en un momento fueron perdiendo por 3 a 0 ante el modesto Wimbledon: "¿Que si estaba enojado en el entretiempo? Sí, por supuesto. Me sentí avergonzado de ellos (sus jugadores). Tú siempre quieres ganar, pero debes reflejar eso en tu actitud, no sólo en tu mente" señaló el Ingeniero.

"Fue genial para Wimbledon porque salieron a buscar el partido desde el primer minuto, con la intención de luchar cada pelota. Al frente tuvieron a un equipo que no tenía ningún deseo de ganar. No estuvimos en el mismo nivel del rival", profundizó el estratega nacional.

El elenco de Londres fue incapaz de doblegar al colista de la tercera división inglesa y si bien tuvo un segundo aire con los ingresos de Felipe Anderson y Lucas Pérez en el segundo tiempo, quienes fueron los encargados de descontar, el Wimbledon jugó un partido redondo e hizo ver muy mal a los Hammers de Pellegrini.

"Ningún jugador entrará a la cancha a intentar perder. Tenemos mucha experiencia en este tipo de competencia, donde el equipo más chico juega cien por ciento con actitud y el equipo grande cree que va a ganar porque tiene más nombres", cerró.

Al quedar fuera de la FA Cup, al West Ham sólo le queda disputar la Premier League, competición en la que son 10º y donde buscan meterse en puestos de clasificación europea.