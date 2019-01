Alarma total: Tite pone en duda la participación del lesionado Neymar en la Copa América 2019

Suenan alarmas en la selección de Brasil. El seleccionador del Scratch, Adenor Leonardo Bacchi, Tite, puso en duda la participación de Neymar en la Copa América 2019, ante la lesión al pie que aqueja al delantero del París Saint Germain.

Tras regresar de París, donde visitó al atacante y supo de primera mano la situación médica del jugador, Tite dialogó con la prensa brasileña donde admitió que no convocará a Ney para los próximos amistosos si no está en óptimas condiciones.

"Neymar no va a pagar el precio por causa de su salud. Pierdo mi empleo, pero no voy a cargar la responsabilidad de convocarlo lesionado", señaló el seleccionador de la Canarinha, quien aseguró que "su lesión también me entristece, pero no quiero crear expectativas de mejoría".

Neymar sufrió el pasado miércoles, en el duelo de Copa de Francia ante el Estrasburgo, la lesión del quinto metartasiano del pie derecho, la misma que sufrió en febrero de 2018 y que casi lo hizo perderse el Mundial de Rusia.

"Realizamos una visita a Neymar de carácter personal, solidario y humano. Cualquier otra información, pasa por el departamento médico. Mi contacto fue humano con Neymar. Entiendo la ansiedad, pero no hablo en términos hipotéticos", agregó Tite.

Por ahora, los médicos del conjunto parisino no han determinado si será necesario operar al astro brasileño, quien de momento estará fuera de las canchas hasta fines de marzo.