Hewitt en pie de guerra con Piqué por la nueva Copa Davis: "No sabe nada de tenis"

Los cambios que introdujo el grupo Kosmos, empresa de Gerard Piqué, a la Copa Davis no han caído nada de bien en el mundo del tenis y las críticas no se han hecho esperar. El nuevo formato del tradicional torneo, que debutará este viernes, no gusta y así lo dejó en claro Lleyton Hewitt, quien se lanzó contra el futbolista español por haber metido mano en un deporte que no es el suyo.

"Ahora estamos a cargo de un futbolista español, que es como que yo me metiera a pedir cambios en la Champions League. Es ridículo, no sabe nada de tenis", dijo el capitán del equipo australiano de Copa Davis.

El equipo australiano capitaneado por Hewitt jugará este fin de semana el repechaje para el grupo Mundial ante Bosnia y Herzegovina, como local en Adelaida. El equipo del histórico jugador está conformado por: Alex De Miñaur, John Millman, Jordan Thompson, Alexei Popyrin, John Piers.

Los bosnios, en tanto, son capitaneados por Amer Delic y sus jugadores son: Damir Dzumhur, Mirza Basic, Tomislav Brkic y Nerman Fatic.

