Ya son nueve: La U confirma el fichaje de Matías Campos Toro

Universidad de Chile no para de moverse en el mercado de fichajes y este martes confirmó el fichaje de Matías Campos Toro. El lateral izquierdo llega como jugador libre tras no renovar contrato con Audax Italiano y le permitirá a Frank Kudelka tener una opción de lateral izquierdo con el objetivo de darle aire a Jean Beausejour en los desafíos que se le vienen durante 2019, donde jugarán la fase clasificatoria de la Copa Libertadores y enfrentarán el torneo local y la Copa Chile.

Con esto, el técnico suma a un jugador para conseguir su deseo de tener dos opciones por puesto, siendo el lateral izquierdo una de las zonas donde estaba más débil para tener un reemplazo de Beausejour. Al menos, así lo había anunciado Kudelka tras el partido que jugaron ante Cobreloa en Calama, el pasado domingo en el Zorros del Desierto: "necesitamos más refuerzos para componer el plantel. No tenemos la potencialidad de tener dos equipos y no la vamos a tener por presupuesto, pero hay algunos casos donde sí tenemos que refrescar el equipo, reforzarlo. Tenemos de lateral izquierdo a Beausejour y los otros son chicos muy jóvenes".

Así, la U ya tiene nueve refuerzos de cara al 2019 y Campos Toro se suma a: Matías Campos López (Palestino), Diego Carrasco (Coquimbo Unido), Pablo Parra (Cobreloa), Augusto Barrios (Deportes Antofagasta), Jimmy Martínez (Huachipato), Sergio Vittor (Universidad de Concepción), Nicolás Oroz (O'Higgins), Lucas Aveldaño (Tenerife, España), Matías Campos Toro (Audax Italiano).

Ahora, pensando en su décima incorporación, Universidad de Chile va por otro delantero y ahí podría utilizar un cupo de extranjero, lo que obligaría a la U a deshacerse de Jonathan Zacaría, quien no tiene contento al cuerpo técnico por su lesión y el proceso de recuperación, el que no aún no termina y no le permitió realizar la pretemporada con sus compañeros.