Marcelo Espina descartó a Brian Fernández y avisó que buscan refuerzos: "Colo Colo no tiene problemas económicos"

La gestión del director deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, está siendo cuestionada, por la falta de refuerzos en Colo Colo. Para 2019 apenas tienen como caras nuevas a Gabriel Costa y Ronald de la Fuente, por lo mismo el ex volante salió a dar la cara la aclarar la situación que atraviesan.

El argentino aseguró que trabajan palmo a palmo con el entrenador Mario Salas, con quien no se quieren apresurar a la hora de elegir a los nuevos jugadores para el plantel del Cacique.

"Mario (Salas) se ha manejado con mucha cautela y él seguirá evaluando. Entiendo que haya aceleración, pero nosotros estamos manejando opciones y se van a terminar cerrando. El ha modificado porque quiere saber qué tiene, con qué cuenta y qué necesita", explicó Espina.

"Quedan tres semanas para el inicio del torneo. Llevamos poco tiempo de trabajo. Mario Salas está evaluando y me dice que todavía no tiene el equipo titular en la cabeza. Es un camino que se está comenzando a gestar, y que tenemos que hacer entre todos. Estamos viendo lejos el inicio del campeonato", añadió el ex entrenador.

Además, fue claro en decir que "no es que Colo Colo tenga problemas económicos para incorporar, es por temas de evlauación deportiva".

Fernández no, Parraguez sí

Por otro lado, Marcelo Espina descartó de plano la posible llegada del argentino Brian Fernández, con pasado en Unión La Calera y con presente en Necaxa. "No es un puesto que estemos buscando. Jamás hablé de su nombre", dijo sobre el ex Racing.

Por último, reconoció que están negociando con Huachipato por la contratación del delantero Javier Parraguez, sobre lo cual dijo que "estamos trabajando en eso".