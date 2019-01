Mario Salas muy cauto a pesar de las derrotas de Colo Colo: "Tuvimos rendimientos individuales buenos, que es lo que buscamos. Me voy feliz por eso"

Cuatro partidos amistosos e igual número de derrotas. Algo que preocupa en Colo Colo y que también tiene algo sensible a Mario Salas. Tras el encuentro tuvo un duro encontrón con su par de Everton, Gustavo Díaz. El Comandante al parecer, según mostró la transmisión de Fox Sports, le recriminó el no haberlo saludado al inicio del encuentro y que si lo hiciera después del triunfo. Y eso no le gustó al técnico popular.

Calenturas más, calenturas menos, la imagen de Salas en la conferencia de prensa fue más mesurada. Si bien le molestó perder, relativizó la derrota a pesar de ir ganando y manifestó su optimismo de cara a lo que viene: "Fuimos agresivos, recuperamos el balón donde quisimos recuperarlo, fuimos un equipo corto y tuvimos rendimiento individuales buenos, que es lo que buscamos. Me voy feliz por eso".

Consultado sobre la aparente alza en el juego, sobretodo en el primer tiempo, Salas dijo que "ha sido un campeonato en que fuimos de menos a más. Hoy el primer tiempo fue muy bueno. El segundo, en parte, lo jugamos bastante bien. E insistió en que no claudicarán en su estilo de juego: "Presionamos, nos generamos muchas ocasiones de gol. Me deja una grata impresión. Hay situaciones sí que tenemos que seguir trabajando. Seguimos con la idea de ser un equipo protagonista. Estamos más convencidos que nunca".

Respecto a la lesión en el hombro izquierdo de Matías Zaldivia y Agustín Orión, se mostró preocupado, pero no dio mayores luces, seguramente, a la espera de los exámenes pertinentes y el diagnóstico definitivo: "Tenemos un par de lesiones, vamos a ver qué pasa con eso", dijo de forma escueta.

Refuerzos y comida

Uno de los tópicos que abordó el Comandante, fue la confirmación como refuerzo del delantero proveniente de Huachipato, Javier Parraguez. Sobre el Búfalo, dijo estar conforme: "Que sea un referente de área, que venga a aportar, con el compromiso que ha tenido en sus clubes. Queremos gritar sus goles", indicó.

Por último, cerró sobre la supuesta decisión de prohibir el consumo de pizzas y gaseosas en los jugadores del plantel, a propósito de la polémica con Iván Morales y su llamado a la Sub 20. Salas descartó que haya ordenado no comer los productos antes mencionados: "Vamos a seguir trabajando. No somos tan distintos a ningún cuerpo técnico. No hemos cambiado absolutamente nada. Colo Colo tiene un área nutricional bastante buena. Yo no he prohibido absolutamente nada. Los jugadores saben lo que deben comer y lo que no", finalizó.