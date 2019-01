A Nicolás Jarry no le preocupa "echarse el equipo al hombro" en la Davis: "Estoy preparado por si me toca asumir esa responsabilidad"

El tenista chileno Nicolás Jarry se refirió a la responsabilidad que tendrá en el duelo por el repechaje del Grupo Mundial de Copa Davis ante Austria. El nacional, 41º del mundo en singles y 46º en dobles, tuvo palabras para la dura tarea que tendrá en el duelo ante los austríacos, donde podría jugar tres de los cinco partidos de la serie en Salzburgo, tras la baja por lesión en la muñeca derecha del doblista, Julio Peralta.

"Yo como siempre estoy preparado por si me toca asumir esa responsabilidad, es un placer representar a Chile en un punto más, además con Hans Podlipnik (91°) me llevo muy bien. Ahora toca concentrarse en el viernes para empezar de buena forma", expresó el Príncipe en diálogo con radio Cooperativa.

El tenista de 23 años también tuvo palabras para Julio Peralta, que sufre una lesión en su muñeca derecha, y lo más probable es que no llegue al enfrentamiento de dobles."Ojalá Julio se siente cada vez mejor para que por lo menos esté la posibilidad. Todavía no está definido quien juega".

El nieto de Jaime Fillol analizó el desgaste que le generaría jugar tres partidos en la serie ante Austria, sin embargo, se mostró esperanzado para lo que viene declarando que "es difícil e inusual también. Pero vamos a hacer todo lo posible para ganar, para eso estamos acá". Además agregó que"ganar los dos puntos el primer día es lo que uno siempre busca para estar un poco más tranquilos y meter más presión para los otros encuentros", argumentó.

Por otro lado, el Príncipe destacó el nivel demostrado por su compañero Christian Garín durante las prácticas en Austria. "Lo veo de muy buena forma, por momentos imparable. Lo veo jugando como a fin del año pasado cuando no perdió ningún partido. Todos los entrenamientos han sido muy buenos para ambos, hemos logrado muy buenos puntos", señaló Nico.

En cuanto a sus rivales, Jarry tuvo palabras ante la posible ausencia de Oliver Marach, donde no se confía ante la sensible baja para los austríacos asegurando que"su reemplazante es Jürgen Melzer que es un ex top ten de singles, sigue siendo un muy buen jugador. Quizás esté menos en el circuito, pero está en un gran nivel", cerró.

La serie entre Austria y Chile arranca el viernes desde las 11:00 horas de nuestro país.