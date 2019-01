Barcelona no quiso sorpresas y adelantó la llegada de una "perla" francesa

Finalmente el Barcelona de Arturo Vidal y el Toulouse, han llegado a acuerdo para que el central Jean-Clair Todibo pueda abandonar este mes de enero el club francés y recalar en el cuadro culé ahora mismo. De esta forma, el joven defensa francés arribará en este mercado invernal en lugar de hacerlo en el próximo verano europeo, como estaba presupuestado en un principio por ambos clubes.

El acuerdo entre los dos equipos no sólo significará una recompensa económica para el Toulouse, también servirá para sacar a Todibo de la complicaba situación en la que estaba, ya que, el jugador había decidido no renovar con el elenco francés y en castigo había sido apartado por el plantel entrenando en solitario.

Desde el Barça apuraron la negociación al saber esta circunstancia y lo tendrán en su plantel cinco meses antes de lo presupuestado. Además el club culé confirmó que le darán la camiseta número "6", por lo que será considerado inmediatamente como jugador importante en el primer equipo catalán.

Barcelona vio que era más conveniente acelerar la incorporación del jugador de 19 años para que no pasará la segunda parte de la temporada sin fútbol en el club francés. Según medios españoles, el Barça pagará un millón de euros al Toulouse como compensación por permitir la llegada adelantada de su canterano al cuadro culé.

De esta forma Jean-Clair Todibo firmará contrato por cuatro temporadas y media con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2023. El central francés de 19 años ya pasó los exámenes médicos y el viernes firmará el contrato y será presentado como nuevo jugador blaugrana.

📅 @jctodibo's presentation on Friday

✍ 11:30am Contract signing

📷 12:15pm Photo session on the field

🎙 1:00pm Press conference

🔵🔴 pic.twitter.com/W9WvTbBQTS

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2019