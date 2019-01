Maradona golpea la mesa: "Ahora sí voy a empezar a contar las cosas que sé de la nueva FIFA"

Cada vez que Diego Maradona habla contra la FIFA, siempre deja algo. Esta vez no fue la excepción, luego que el actual entrenador de los Dorados de Sinaloa acusara que en el ente recto del fútbol internacional no ha cambiado nada respecto al anterior gobierno de Joseph Blatter.

En esa línea, el '10' amenazó con decir todo lo que sabe de la actual administración. "Le dije a Gianni Infantino (presidente de FIFA) que renunciaba a ser el capitán del equipo de leyendas porque desde que se fue Joseph Blatter y Julio Grondona no ha cambiado nada en la FIFA. A los jugadores como Marco Van Basten, Ruud Gullit y a mí nos tenían en una habitación como perritos, una falta de respeto total. Ahora sí voy a empezar a decir las cosas que sé de la FIFA nueva", apuntó el argentino.



Maradona disparó contra Zvonimir Boban, actual Secretario General Adjunto de la FIFA, por un supuesto malentendido que tuvieron meses atrás. "Le quiero decir a Boban, que es parte de la FIFA y acepta estas cosas, que si se quiere hacer el 'guapo' vamos a un cuadrilátero. Que no se haga el enojado. Lo peor es que es mandado por Infantino. No soy un chico de 20 años, tengo 58 y me duelen estas cosas, porque creía en la gente, ahora ya no confío más", agregó.



El ex campeón del mundo en 1986, y considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, se tiró contra la FIFA tras la caída de su equipo frente a Zacatepec (0-1) por la Copa MX.