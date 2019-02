Jasper Cillessen se lesionó y se perderá el derbi entre Barcelona y Real Madrid por Copa del Rey

El arquero holandés de FC Barcelona, Jasper Cillessen, se lesionó en la práctica de este viernes del cuadro culé. El meta de 29 años tiene un problema en un músculo de la pantorrilla derecha, específicamente el sóleo del gemelo derecho, y será baja segura para el Barça de Arturo Vidal en los duelos de ida y vuelta por la Copa del Rey ante Real Madrid.

El conjunto blaugrana confirmó en sus redes sociales mediante un parte médico la lesión del portero holandés, que sufrió una rotura en el sóleo de la pierna derecha, lo que lo llevará a estar de baja aproximadamente por un periodo de seis semanas. Así lo confirmó Barcelona desde su cuenta de Twitter : "En el entrenamiento de hoy el primer jugador del equipo Jasper Cillessen arrancó un músculo en su pantorrilla derecha y ahora estará fuera por alrededor de seis semanas".

Debido a la lesión del portero del ex Ajax, Mar-André ter Stegen jugará la serie ante Real Madrid el próximo 27 de febrero y el 2 de marzo. Cillessen venía siendo el habitual titular en los compromisos de la Copa del Rey, donde materializó grandes actuaciones como la del pasado miércoles frente a Sevilla, cuando atajó un penal a Ever Banega además de varias grandes intervenciones que lo llenaron de elogios por parte de la prensa española.

Ante la sensible ausencia de Cillessen, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, se vio en la obligación de cubrir el puesto dejado por el meta holandés y citará en los próximos partidos al arquero de la filial del Barça Iñaki Peña. El joven golero ya entró en la lista de convocados para el encuentro de este sábado frente al Valencia en el Camp Nou por la liga española.

[INJURY NEWS] In training today the first team player @JasperCillessen tore a muscle in his right calf and he will now be out for around six weeks pic.twitter.com/TXvLXy92i2

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 1, 2019