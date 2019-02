Colo Colo confirma interés por Pablo Mouche y analizan contratación de un arquero para reemplazar a Orión

Colo Colo sigue en la búsqueda de potenciar su delantera de cara a la temporada 2019. Tras los malos resultados en la pretemporada para el Cacique, donde sólo sumó derrotas, el entrenador Mario Salas pidió potenciar el ataque de los albos sobre todo por las bandas, para generar el complemento perfecto para su principal exponente en el área, Esteban Paredes.

En ese escenario, aparece en el horizonte albo el atacante argentino Pablo Mouche. El director deportivo del Cacique, Marcelo Espina, admitió que hay conversaciones para obtener los servicios del delantero argentino de 31 años de San Lorenzo de Almagro.

"Dentro de lo que hablamos con Mario a su llegada, ustedes saben que dijimos entre cuatro a cinco incorporaciones, y de ahí muchos pensábamos que no. De lo último que viene hablando Mario conmigo, es un extremo por el sector izquierdo, preferentemente zurdo. Ahí estamos con Pablo (Mouche), no puedo decir más porque la negociación no esta cerrada, pero hay un acercamiento", detalló el ex volante durante la presentación del delantero Javier Parraguez.

Además, el ex jugador de los albos, dejó abierta la opción de sumar a un nuevo arquero tras la baja por lesión de Agustín Orion, que estará por tres meses fuera de las canchas.

“Podríamos evaluar la llegada de alguien que compita con Brayan (Cortés), pero tampoco puedo acelerarme. Si se suma alguien más, será para disputar el puesto con él. Si no, nos quedaremos con lo que tenemos”, finalizó Espina.