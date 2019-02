Pablo Mouche: La eventual solución para la banda izquierda de Colo Colo tras la salida de Damián Pérez

Pablo Mouche llegó a un acuerdo total con Colo Colo para transformarse en nuevo refuerzo de cara a la temporada 2019. El atacante de 31 años, juega de delantero o de extremo por izquierda, su pierna hábil es la zurda y mide un 1,77. Llegó para dar solución a la salida de Damián Pérez, una posición que le preocupaba al entrenador Mario Salas y que el trasandino, llegó para suplir esa necesidad.

El jugador ya había dado pistas de su futuro, tras admitir públicamente que dejaba de ser jugador de San Lorenzo, club donde estaba cedido desde Palmeiras. Mouche expresó abiertamente que sostuvo una conversación con el DT, Jorge Almirón, donde se le dio a conocer que no lo tenía en sus planes: "Hablé con él y fue una charla súper positiva. Me llevo lo mejor y no tengo ningún reproche para con él", sostuvo el ariete de 31 años.

¡Atención colocolinos! Estamos muy contentos de anunciar que hemos llegado a un acuerdo total con el argentino Pablo Mouche para que se sume al Cacique. En los próximos días se realizará los exámenes médicos para luego firmar su contrato con el club ⚪⚫🏁👊🏻 — Colo-Colo (@ColoColo) February 1, 2019

Mouche tiene una basta trayectoria. Comenzó en las divisiones inferiores del club argentino, Estudiantes de Caseros, llegando a ser suplente del mundialista Ezequiel Lavezzi. En el 2005 llegó a Boca Juniors y partió en la sub 18 del cuadro Xeneize. En el 2007 partió a préstamo a Arsenal de Sarandí, pero en la segunda parte del año, regresó al elenco bostero hasta 2012, alcanzando incluso a disputar una final de Copa Libertadores.

Tras su paso por Boca, lo fichó el Kayserispor de Turquía, donde jugó dos temporadas y posteriormente fue vendido al Palmeiras, club dueño de su carta hasta el día de hoy. De ahí en más, a contar del 2016, ha sido cedido a varios clubes como Lanús, Estrella Roja de Belgrado, Olimpia, Banfield y el último equipo que defendió, San Lorenzo.

El ariete argentino siempre vio con buenos ojos ir a Chile, señalando que "Tengo 31 años y me gusta competir y jugar. Siempre que aparezca algo positivo para mi carrera, lo voy a aprovechar. Esta posibilidad de Colo Colo se da justo", expresó hace solo algunas horas el atacante, antes de confirmarse su arribo a Macul.

El extremo por izquierda, con la zurda como su pie hábil, tiene como palmarés los torneos de Apertura 2008 y 2011 con Boca Juniors, además de la Copa Argentina en el 2012. Con Palmeiras logró la Copa de Brasil el 2015. Su título mas reciente fue el torneo de Primera División de Argentina, en el 2016.