Garín se sacó un peso de encima en la Davis: "Es mi revancha, me emociono porque nos costó muchísimo"

Christian Garín fue el héroe de Chile en Copa Davis ante Austria, ganando el punto decisivo que le dio la victoria por 3-2 a nuestro país y que clasificó a los dirigidos por Nicolás Massú a las finales de la Ensaladera de Plata que se jugará en Madrid, en noviembre próximo.

Luego de una seguidilla de dolorosas caídas jugando por Chile, Garín se quitó un peso de encima y se mostró muy emocionado luego de barrer con Jurij Rodionov en el quinto punto por un expresivo 6-2 y 6-1.

“Trato de dar lo mejor cuando juego por Chile. He perdido muchas veces representando a mi país y esta ha sido mi revancha. Estoy muy feliz porque ganamos y eso es lo más importante", dijo el 95 del mundo.

"Me emociono, porque nos ha costado muchísimo esto, me sacrifiqué mucho para este momento. Es el partido más importante de mi carrera, no sé si el mejor que jugué, pero es muy importante. Creo que Chile va a estar muchos años en el Grupo Mundial", añadió a TVN tras el duelo con Rodionov.

#AUTCHI Para guardarlo por siempre: así fue el último punto en el triunfo de Garín y el posterior festejo de un país que sueña en grande. ¡Felicitaciones, Chile! 🔥🇨🇱👏#DavisCupMadridFinals pic.twitter.com/AIXDQPo76z — Copa Davis (@CopaDavis) February 2, 2019

El ex campeón junior de Roland Garros, expresó que "los que me conocen saben lo que me sacrifico para jugar por Chile, lo que me ha costado llegar a este mundo. Lo bueno es que vamos a Madrid a jugar contra los mejores".

Por último, agradeció a Nicolás Massú y Marcelo Ríos: "Ellos son la clave del equipo, ambos hacen un tremendo esfuerzo y sólo nos queda agradecer lo que hacen por todos nosotros".