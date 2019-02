El Piojo Herrera se frota las manos con Castillo en el América: "Es un jugador importante, me encanta su temperamento"

Miguel Herrera, entrenador del América de México alabó la llegada del delantero chileno Nicolás Castillo y descartó que hayan problemas entre ellos, luego de su paso por Pumas de la UNAM, rival eterno de las Águilas.

Sobre la situación, el Piojo se refirió a Castillo en conferencia de prensa, recordando el último duelo entre ambos, cuando el nacional cuestionó el arbitraje y tuvo una reacción muy polémica cuando se iba del estadio, gritándole a Herrera: "Piojo, que te entreguen la copa".

"Lo que pasó antes fueron calenturas, momentos de los partidos, nada más. Tengo buena relación con los jugadores que dirijo. Después de los problemas que hubo con Castillo nos topamos un par de veces y nos saludamos sin problemas. Son cuestiones del juego, pues tampoco es que haya insultado a nadie”, dijo el técnico.

En esa línea, Herrera expresó que "me encanta su temperamento. Obviamente lo vamos a encaminar para sacar la calidad y ese temperamento para el equipo. Pelea solo al frente, es un jugador que quiere ser diferente y lo ha demostrado, sabemos lo que puede dar y las características que lo buscamos".

"Lo vamos a recibir como lo que es, un jugador muy importante. Esperemos que Nicolás consiga lo mismo que en Pumas, que haga goles y la gente la quiera mucho. Debe saber que llega a un equipo sólido y fuerte, estoy seguro que va a entrar en la dinámica del grupo. Tengo un camarín complejo, pero sé lidiar con eso", agregó el ex DT de la selección de México.

Además, dijo que "mis jugadores cuando no tengan la pelota tienen que hacer labor de equipo. Yo he visto lo que hace Castillo: lo he visto corretear a todos, pararse en su área, bajar a pelear una pelota y después llegar al área rival".

Finalmente, destacó que "no ha sufrido últimamente con las lesiones. Desde que se operó no ha tenido problemas y ha estado fuerte. Analizamos todas las variantes antes de contratar a un jugador. Si no jugaba en Portugal era por otra cosa".