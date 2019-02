Nico Castillo deja las cosas claras: "Soy hincha de la UC y es el único equipo al que no voy a traicionar"

América dio el golpe en el mercado de fichajes del fútbol mexicano tras anunciar la contratación de Nicolás Castillo. El delantero chileno llega a las Águilas tras un breve paso por Benfica donde sumó pocos minutos y no anotó goles.

La llegada del formado en la UC al América ha causado revuelo en tierras aztecas tras su paso por Pumas, donde se consolidó como ídolo del conjunto de la UNAM. Sin embargo, el propio atacante chileno aclaró que su llegada a las Águilas no significa ninguna traición.

"No voy a ser el último, ni el primero, somos profesionales, es una profesión. El único equipo del que soy hincha es Universidad Católica, es al único que no voy a traicionar, de ahí en fuera soy un profesional y defenderé al equipo que me toque estar", señaló Castillo a Univisión.

"Voy a defender al América a muerte, es una responsabilidad muy fuerte, tengo un temperamento muy fuerte cuando defiendo a mi equipo y no será la excepción, se habló muchas cosas por haber jugado en Pumas, pero ahora soy de América y lo voy a defender a muerte", agregó el ex cruzado.

Sobre su salida del Benfica, el renquino comentó que "necesito estar en el lugar donde me valoren, donde me sienta importante y creo que en este club me lo demostró el técnico, el presidente y toda la gente que hizo posible esto para llegar a América".