Lucas Barrios no olvida su paso por Chile: "En un momento soñé con retirarme en Colo Colo"

Es sabido por todos que el segundo paso de Lucas Barrios en Colo Colo, fue bastante amargo. Pero el argentino no olvida que su paso por Chile, fue el que lo catapultó a Europa, en el recordado Borussia Dortmund de Jurgen Klopp, actual estratega del Liverpool. Y así lo hizo saber en una extensa entrevista concedida a Olé de Argentina.

La Pantera hizo mención a su paso por el elenco popular, consultado sobre si le gustaría retirarse en Huracán, el club que lo vio nacer futbolísticamente: "Trato de no prometer esas cosas, porque en un momento soñé con retirarme en Colo Colo, pero no se dio. Hoy prefiero otro mensaje para darle al hincha, transmitirle que vivo el día a día intensamente, que quiero lo mejor para el club y volví­ porque era hacerlo en mis raíces, donde empecé. Si ese objetivo se da, va a ser muy lindo porque es un club que quiero mucho", señaló.

Barrios además, reconoció que quiere quedarse en Argentina, tras una carrera que lo lo tuvo defendiendo a 14 camisetas, ocho países y nueve títulos. Su sueño es levantar la copa con el Globo: "Sí, quiero quedarme acá, en la Argentina. Siempre dije que me gustaría poder salir campeón en el país, he salido campeón en todos lados y ahora quiero ser campeón acá", dijo.

También habló sobre el mencionado Klopp y la importancia que tuvo en su carrera, tras saltar desde Chile a la siempre exigente Bundesliga alemana: "No era fácil. Cuando llegué a Alemania, hablaba solamente español. Klopp me hizo jugar los primeros partidos y después se dio cuenta de que a pesar de que no hablaba, trataba de hacerme entender, pero no era lo mismo. Ahí fue que me mandó a estudiar alemán y cuando aprendí, me puso en el equipo", indicó.

Barrios goza su nuevo presente en Huracán, en el barrio, de vuelta a sus orígenes, pero con mucho derecho a soñar en grande.