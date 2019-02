Maradona en su peor momento al mando de Dorados: "Vayan a llorar a un velorio muchachos, esto es fútbol"

Diego Maradona no lo está pasando nada de bien al mando de los Dorados de Sinaloa en la segunda división del fútbol mexicano. El elenco dirigido por el Pelusa cayó 1-0 ante los Cimarrones de Sonora, resultados que los dejó en la última posición del certamen sin sumar unidades en tres presentaciones.

El argentino, fiel a su estilo, no se guardó nada en la conferencia de prensa post partido. "Tengo un equipo para pelear. No nos den por descartados, el año pasado decían que no íbamos a la Liguilla y fuimos a la Liguilla", aseguró Diego y agregó: "Estamos conformes con la calidad de seres humanos que tenemos como jugadores. Me puedo ir tranquilo a mi casa porque sé que de esta salimos sin ninguna duda", tiró el ex 10.

Asímismo, Maradona golpeó la mesa y mandó un aviso como es su costumbre: "Vi muchos jugadores llorar. Acá no hay que llorar, hay que trabajar. A llorar, vayan a un velorio muchachos. Esto es fútbol. Se mete, y si tengo que hacer 100 metros, hago 110. Y ello nos va a llevar a lo que queremos", dijo.

"Vamos a seguir intentando, respetando la pelota, no vamos a tirar pelotazos ni ir a pegarle a alguien. Nosotros vamos a jugar al fútbol. Esto continúa", agregó el ex campeón del mundo.

Para concluir, tiró: "Les voy a pedir que sean cautos y que no magnifiquen esto, sino le estamos haciendo mal al fútbol. Si un equipo que gana, mete diez hombres en el área de ellos, me parece que el fútbol está bajando, no está mejorando", remató.