"Yo tengo mis opiniones y él las suyas": El nuevo quiebre que remece la interna del millonario PSG

El cierre del libro de pases en Europa ha provocado un quiebre en la interna del París Saint Germain, y tal como lo venía anunciando la prensa francesa, este fin de semana quedó al descubierto tras las palabras del propio DT Thomas Tuchel.

El técnico alemán dejó en evidencia que no le gusta la forma de trabajar del director deportivo del club parisino, Henrique. "Yo tengo mis opiniones y él las suyas", señaló Tuchel haciendo pública las desaveniencias.

Después de ocho meses trabajando juntos, las fracturas son evidentes. Y es que el entrenador ha quedado insatisfecho con la contratación del argentino Leandro Paredes por 45 millones de euros, la única inversión de los parisinos en el último mercado de invierno.

De acuerdo a la prensa gala, Tuchel viene pidiendo desde el verano pasado un reemplazo para Thiago Motta, quien se retiró del fútbol hace seis meses. Otro punto de discordia es Adrien Rabiot.

Tuchel es partidario de reintegrar al joven mediocampista, quien fue separado del plantel por no renovar el contrato con el PSG. El castigo fue impulsado por Henrique, con el visto bueno del presidente Nasser Al-Khelaïfi.

Pese al deseo de reintegrar a Rabiot, Tuchel no lo quiso hacer público. "La situación es la misma que en noviembre. El club pidió suspender a Adrien. Como ya he dicho, comprendo al club y acepto la decisión. No ha cambiado nada", dijo el DT.

En Francia aseguran que uno de los dos deberá dejar el club en los próximos meses, debido a que la situación se hace insostenible. Y dado, el éxito deportivo que ha cosechado el PSG en el torneo local al mando del alemán, todo los dardos apuntan a que será Henrique quien deje sus funciones.