Pedro Campos categórico con su paso en la UC: "Nunca me dieron la oportunidad"

Desde hace un tiempo que Pedro Campos brilla en el Necaxa de México, donde ya ha tenido acción por el primer equipo e incluso ha participado con algunas asistencias de gol. En medio de su buen momento actual, el chileno-cubano habló acerca de lo que su paso por la Universidad Católica y su nueva travesía en el extranjero.

En entrevista con El Deportivo de La Tercera, el jugador de 18 años hizo referencia a su llegada a San Carlos de Apoquindo desde los 11 años, donde fue tajante: "En Católica nunca me dieron la oportunidad. Nunca me llamaron para entrenar con el primer equipo". Además agregó: "Siento que no me valoraron, como persona tampoco. Incluso no me quisieron pagar la operación de mi rodilla. Fue uno de los motivos para irme al Necaxa".

El extremo nacional, explicó la situación con la UC donde detalló: "Algunas personas del club me prometieron cosas que no cumplieron. Me dijeron que me iban a pagar la operación, me demoré tres meses en operarme por su culpa. Luego, cuando volví al Necaxa, no se me activaba el cuádriceps por los meses que estuve parado. Todo eso influyó en que mi recuperación se atrasara".

Con una molestia evidente por lo sucedido, el seleccionado menor concluyó: "Ellos tomaron como excusa que nosotros hicimos mal los trámites, pero ellos fueron los que los hicieron mal. Se demoraron porque no querían poner el dinero".

Sobre lo que ha sido su estadía en tierras aztecas, Pedro Campos dedicó buenas palabras a sus compatriotas en el Necaxa: Matías Fernández, Marcelo Allende, Luis Felipe Gallegos, Martín Lara y Bryan Carvallo, en su nueva aventura buscando un lugar como titular en la primera división mexicana.