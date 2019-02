Espina reconoció que Colo Colo sigue a Melo y otros tres arqueros chilenos para reemplazar a Orión

Colo Colo sigue trabajando para cerrar su plantel de cara al 2019, donde enfrentarán el torneo local y la Copa Sudamericana, y ahora una de sus prioridades es fichar un arquero. Tras la lesión de Agustín Orión, quien sufrió un problema en el hombro y deberá ser operado para quedar por tres meses de baja, los albos están buscando un guardameta nacional que le compita la titularidad al joven Brayan Cortés.

Una de las opciones que maneja la gerencia deportiva de Blanco y Negro, encabezada por Marcelo Espina, es la de Darío Melo, quien es viejo conocido del técnico Mario Salas y está libre tras ser desvinculado de Palestino: "estamos buscando un arquero chileno, tenemos cuatro nombres y Mario está evaluando. La decisión final va a ser por Mario y Javier (Rodríguez, preparador de arqueros). En las próximas horas o un par de días podemos tener una novedad. (Melo) es una de las cuatro opciones, pero hay otras tres que estamos viendo".

Además, sobre el retraso en la contratación de refuerzos, Espina respondió y dijo que "no entendí nunca el tema de las urgencias en las incorporaciones. Las urgencias tendrían que haber estado si llegaba el plazo definitorio y no se contrataba. No por hacerlo más rápido se hace mejorar, hay pensar y llevar adelante lo que queremos. Estamos tranquilos, fichamos los jugadores Mario pretendía y no le íbamos a imponer un futbolista. Hemos sido bastante consecuentes con lo que dijimos".