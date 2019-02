El desgarrador mensaje de amigo de Emiliano Sala: "Lo obligaron a subir a ese avión"

La desaparición del futbolista argentino Emiliano Sala sigue dejando tela para cortar, luego de que este domingo se encontrara el avión en el fondo del Canal de la Mancha junto con un cuerpo al interior del mismo.

Ahora fue un amigo del delantero trasandino, Maximiliano Duarte, quien realizó un desgarrador testimonio de lo ocurrido y reveló que el propio Sala no quería viajar en esa avioneta que terminó estrellándose antes de llegar a destino, culpando al representante Willie McKay de lo ocurrido, quien consiguió el aparato en el que se trasladaba desde Nantes a Cardiff.

"Hay una gran verdad detrás de todo esto y es que hay un culpable. Porque Emiliano nunca decidió subirse a esa avioneta. Son todas obligaciones que uno tiene, que como jugador profesional va aceptando", dijo Duarte a America Noticias.

En esa línea, confesó que "a Emi le obligaron a subirse de noche al avión. Yo le recomendé que no lo hiciera porque las condiciones no estaban dadas para viajar. Él no quería viajar y hay un claro responsable".

"Lo aconsejable es acostarse y levantarse temprano, desayunar como corresponde y llegar bien descansado. Pero viajar de noche, en esas condiciones en las que Emi viajo, fueron totalmente obligadas", sentenció.

Por último, aseguró que antes del viaje habló con el futbolista, afirmando que "en los mensajes decía 'chicos tengo que volver, no puedo descansar, no puedo parar'. Está totalmente claro en el mensaje que se viralizó, que el dice que no paró en todo el día. En unos mensajes anteriores, que yo intercambié con él, me decía que quería quedarse a dormir, que no quería salir".