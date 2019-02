Con Pablo Parra en duda: La formación de Kudelka para el debut de la U en la Libertadores 2019

Universidad de Chile enfrentará este martes 5 de febrero, desde las 20:30 horas, a Melgar de Perú por la segunda fase de la Copa Libertadores 2019, con el objetivo claro de ganar para comenzar a pensar en la etapa de grupos del certamen. Aunque la U debe dejar en el camino a los incaicos y luego jugar otra llave -frente a Caracas o Delfín- antes de pensar en esa fase, el presidente de Azul Azul, Carlos Heller, indicó que esa meta es uno de los objetivos principales que le impusieron al técnico Frank Kudelka.

Bajo ese escenario, y considerando que será el debut oficial de "la nueva U" versión 2019, el entrenador de los universitarios utilizará a sus mejores hombres para enfrentar a los dirigidos por Jorge Pautasso. Con el alta médica confirmada del delantero Angelo Henríquez, Kudelka espera utilizar el esquema 4-3-3 que probó durante la pretemporada, e idealmente con los mismos nombres que jugaron como titulares en los partidos amistosos.

"No perdí mucho en lo físico, ahora volví a entrenar y me siento bien, me quedan un par de días para entrenar antes del partido. Yo me siento preparado y después de estos días estaré aún más preparado para enfrentar el partido, ahí también depende de la decisión del entrenador si juego o no", dijo Henríquez al sitio oficial de la U, antes de su viaje a Arequipa.

Pese a la recuperación de Gohan, las molestias físicas que presentó el volante Pablo Parra en las últimas horas complicaron el plan futbolístico que tiene pensado Kudelka ante Melgar. Según indicó radio Agricultura, el ex Cobreloa tendría un esguince en el tobillo izquierdo que complicaría su ingreso desde el primer minuto. En caso de que Parra no pueda ser de la partida ante los peruanos, Leandro Benegas y la última incorporación azul, Gabriel Torres, aparecen como sus posibles reemplazantes.

De esa forma, y a la espera de la evolución de Parra, la U formaría con: Johnny Herrera; Matías Rodríguez, Lucas Aveldaño, Sergio Vittor, Jean Beausejour; Rafael Caroca, Jimmy Martínez, Nicolás Oroz; Sebastián Ubilla, Angelo Henríquez y Parra (Benegas o Torres).