Nicolás Jarry fue elegido el mejor jugador de los repechajes de la Copa Davis

El equipo chileno de Copa Davis se lució el pasado fin de semana para derrotar como visitante a Austria y así clasificar al Grupo Mundial después de ocho años de ausencia. Pese a ir perdiendo por 2 a 1 tras el partido de dobles, los capitaneados por Nicolás Massú dieron vuelta el marcador y ganaron por 3 a 2 para volver a la elite del tenis mundial tras el triunfo de Christian Garín ante Juriv Rodrionov por un contundente 6-1 y 6-2 .

Pero el ingreso al Grupo Mundial no fue el único premio que tuvieron los nacionales y este lunes la Copa Davis anunció la elección de Nicolás Jarry como el mejor jugador de las series de repechajes. En una votación realizada a través de su cuenta de Twitter, la raqueta número uno de Chile obtuvo un 38% de las preferencias y venció a Taro Daniel (29º-Japón), Denis Shapovalov (23%-Canadá), y Kimmer Coppejans (10%-Bélgica).

In a weekend of amazing performances, one man stood out from the rest…

The #DavisCupQualifiers MVP, as voted by the fans, is @NicoJarry! 🇨🇱 pic.twitter.com/KDi0GxTMAv

— Davis Cup (@DavisCup) February 4, 2019