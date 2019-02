Johnny Herrera se confiesa: "Tenía un acuerdo para salir de la U en diciembre pasado, estaba desgastado"

El arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, confesó que no tenía pensado seguir en su club formador durante esta temporada, considerando un arreglo al que había llegado con la dirigencia de Azul Azul el año pasado. Apelando al cansancio que tuvo durante el año 2018, el guardameta llegó a cuestionarse su carrera y pensar en nuevos desafíos a futuro.

"Estaba desgastado. Yo tenía un acuerdo para salir ahora de la U, en diciembre pasado. Toda la gente decía 'no, este hueón vende humo, eso que dice es mentira'. Yo llegué a un acuerdo con Pablo Silva y quedó sujeto a aprobación del directorio, en lo económico y todo. No sé qué habrá pasado. También era por un tema de desgaste generalizado. Tenía que estar pendiente de muchas cosas, no sólo de lo que pasaba en la cancha", dijo Herrera en entrevista con La Tercera.

"Uno se cuestiona por qué no se puede dedicar sólo a jugar a la pelota. Esos detalles te desgastan y te dan ganas de querer salir, como me pasó en su minuto. Pero ahora estoy renovado, el mes de vacaciones me sirvió y con objetivos nuevos. Este año tiene que ser el mejor para mí. Me di cuenta que esta es mi casa y es difícil abandonarla", agregó.

Por otra parte, el seleccionado chileno contó que el interés que tuvo Everton de contar con él fue cierto, como también otros equipos capitalinos que lo querían entre sus filas y que, según sus palabras, demostraron más cariño hacía él que la propia dirigencia de Azul Azul.

"Me llamó Everton. Me ofreció mucho amor, amor, amor y amor. Pero yo iba por amor, tenía ganas. Después me cambiaron las reglas. Conversamos, pero nunca hablamos de temas económicos. Solo quedó en una junta. También me llamaron varios equipos de Santiago. Me sentí hasta más querido que en la propia U, te juro. Por lo menos sé que tengo pila para rato y que hay gente del medio que reconoce que juegas bien. Eso me deja más tranquilo", apuntó.

"Soy cero intocable"

A pesar de confesar que tuvo un pie fuera de la U en 2018, Herrera dijo estar contento con la opción de continuar en el equipo de Frank Kudelka durante 2019 y que no le importa mucho lo que piense parte del directorio universitario sobre sus polémicos dichos.

"Me daría lo mismo (que no me renueven el contrato). Lo que vale es la cancha. Si me evalúan por lo que hago ahí, veremos cómo se da. Siempre he sido igual, pero soy cero intocable. Soy consciente de que la mitad del directorio me debe querer poner un voleo. Pero me gustaría que me lo dijeran a la cara. Y si les encuentro razón, se lo diría, les doy la mano. Como con Pablo Silva, que así fue la conversación de mi salida. Me planteó una forma, acordamos, y se lo tenía que plantear al directorio. Y se fue, poh. Pero fue la mejor decisión haber continuado", apuntó el capitán universitario.

En esa misma línea, Herrera señala que no se siente escuchado por la directiva azul, tal como ocurrió con la polémica salida del delantero Mauricio Pinilla a mediados del año pasado.

"Pablo Silva me paqueaba. Parecía mi papá. Tenía casi mi misma edad y además se creía lolo. Yo le decía el Zabaleta de los pobres. Pero yo les preguntaba por qué les molestaba tanto que dijera la verdad. Ni siquiera les pedía que me hicieran caso, sino que hicieran lo que corresponde. El mismo caso de Pinilla: me junté con Sabino, con Pablo, con Ronald, convencí a mis compañeros, a todo el mundo, para que no lo echaran. Porque iba a quedar la cagada. Lo echaron y quedó la cagada. Son cosas que uno por experiencia se las sabe al revés y al derecho. Agradecería que escucharan un poco más la experiencia. Obviamente había compañeros que no lo querían de vuelta, pero es parte de lo que es un plantel", cerró.