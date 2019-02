Pablo Mouche presenta sus credenciales: "Soy un jugador que puede estar a la altura de Colo Colo"

Este lunes Pablo Mouche fue oficializado en el estadio Monumental como el cuarto nuevo refuerzo de Colo Colo para la temporada 2019. El atacante argentino de 31 años fue presentado en sociedad en un conferencia de prensa junto al director deportivo Marcelo Espina y llega al club tras finalizar anticipadamente su préstamo con San Lorenzo.

El ex delantero de Boca Juniors expresó su alegría tras arribar al Cacique y tiene claro lo que será el desafío que se le avecina en el conjunto que dirige Mario Salas, que viene de un mal 2018.

"Estoy muy contento de estar acá. Es un gran desafío llegar al más grande de Chile. Vengo con una ilusión muy grande, tratar de adaptarme lo más rápido posible al club y al país. Soy una persona y un jugador muy competitivo que quiere ganar siempre, los clubes grandes te exigen eso y vengo para poder aportar lo mío a este gran grupo", dijo Mouche en su presentación.

Sobre sus características, el puntero expresó que "ustedes tendrán que analizar pero soy un jugador vertical, que le gusta atacar y le gusta el mano a mano, que juega por afuera y siempre intenta jugar al espacio. Soy rápido. Espero estar a la altura".

Respecto a su primera conversación con Salas, el argentino dijo que "tuve la oportunidad hablar con Mario (Salas), no mucho porque era mi primer día. Lo poco que hablamos me dijo que encajaba en su planteo, estaba buscando jugadores por afuera, yo puedo jugar tanto por izquierda como por derecha o libre por todo el frente del ataque".

"Puedo cumplir varias funciones en la que él me necesite. Quiero sumar y aportar lo mío. Colectivamente tenemos que hacer un grupo fuerte, competitivo que salga a jugar, porque Colo Colo tiene que salir a ganar todos los partidos, esa es la idea hacer un equipo ofensivo, competitivo", agregó.

Publimetro Chile La formación titular que prepara Mario Salas en Colo Colo con la llegada de Mouche El Comandante ya tiene varias alternativas en ataque con el arribo del puntero argentino. Así podría formar el Cacique con sus nuevas caras.

En tanto, el ex Boca confesó que nunca dudó de venir al Cacique, estableciendo que "cuando tuve el interés de Colo Colo, no me hizo dudar mucho, porque primero estamos hablando de un club grande de Sudamérica, un club grande de Chile que lo conozco bien las copas internacionales, lo veo en las copas Libertadores y Sudamericana".

"Me hablaron bien del club en la organización y en lo administrativo, y en la calidad del grupo, primero humano y después en lo deportivo. Conocer a varios de mis compañeros es importante, tener relaciones con algunos de ellos, haber compartido planteles, conseguir cosas. Sé de la manera que piensan ellos, se lo competitivos que son, la calidad humana . No lo pensé mucho, estoy muy feliz de llegar. Me considero un jugador que puede estar a la altura de Colo Colo", agregó quien fuera compañero de nombres como Agustín Orión, Julio Barroso o Juan Manuel Insaurralde.

Por otra parte, Mouche elogió a Jorge Valdivia y lo consideró como uno de los mejores jugadores con los que compartió en una cancha de fútbol. Ambos fueron compañeros en Palmeiras de Brasil.

"Jorge como persona es increíble, me recibió en Palmeiras y me trató muy bien. Como jugador, después de Juan Román Riquelme, creo fue el mejor jugador con el que compartí en una cancha, por su calidad, por lo que él significa, por su personalidad. Yo creo que Riquelme y él, fueron los jugadores con mayor calidad con los que jugué", cerró.