Un luchador West Ham de Pellegrini mereció más que un empate ante Liverpool y encendió la Premier

El West Ham United de Manuel Pellegrini mostró coraje este lunes al empatar 1-1 con Liverpool, en el cierre de la jornada de la Premier League, partido que se disputó en el London Stadium.

Sadio Mané (21') abrió la cuenta para los punteros, aunque la jugada estaba viciada ya que todo partió en fuera de juego. Sin embargo, Michail Antonio (28') logró el empate para los del chileno, que merecieron mucho más que la paridad.

Los de Pellegrini merecieron mejor suerte y por momentos desdibujaron completamente al puntero de la Premier, con varias ocasiones para anotar, pero no tuvieron la puntería necesaria para anotar.

De esta forma, los Reds sumaron 62 puntos y ven como se acerca Manchester City, que tiene 59. Los de Jürgen Klopp llevan dos empates seguidos y han visto como los de Pep Guardiola le cortaron cuatro puntos en las últimas jornadas.

En tanto, el West Ham rompió su mala racha, tras el desastre ante Wimbledon en la FA Cup, y sigue cómodo en la mitad de la tabla con 32 puntos, diez por encima de la zona de descenso y lejos de las posiciones de Europa League.

