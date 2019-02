Aued y las negociaciones entre la UC y Buonanotte: "Estoy seguro que si hay diferencias se van a achicar"

El tema que marca la agenda por estos días en Universidad Católica es la situación del mediocampista Diego Buonanotte, quien rechazó el primer ofrecimiento de renovación de contrato que le hizo Cruzados para extender su permanencia en la UC. Sobre ello Luciano Aued, uno de los referentes del plantel de la Franja, mostró su optimismo.

"He escuchado al Tati, al presidente y a Diego mismo. Veo que las intenciones apuntan a que siga acá. Hay que dejar trabajar al club en ese sentido, viene haciendo las cosas bien y no tengo dudas de que va a resolver lo mejor para la institución y para Diego lo mismo. Me parece que no hay que crear tantas cosas, hay que dejar que trabajen bien. Se va a llegar a un buen puerto", expresó Luli en conferencia de prensa.

Publimetro Chile Diego Buonanotte le manda un recado a Cruzados: "Mi prioridad siempre va a ser Católica" El Enano, quien es pretendido por el Fortaleza de Brasil, rechazó la primera oferta de renovación de contrato que le hicieron en San Carlos de Apoquindo.

"Diego es muy importante para nosotros, para el club mismo, por su imagen, por lo que ha conseguido en el tiempo que lleva acá y lo gran jugador que es. Estoy seguro que si hay diferencias se van a achicar y se llegará a buen puerto", agregó.

Sobre el buen juego mostrado en la conquista del Torneo de Verano y la consecuente ilusión en los hinchas de la UC que se ha generado para la temporada 2019, el ex Racing sostuvo que "está bien que la gente se ilusione y que tenga ese sentimiento. Nosotros intentamos ser más cautos, más tranquilos e ir por el lado del trabajo, la seriedad y el no relajo".

Por lo mismo, el mediocampista argentino manifestó: "Yo lo dije cuando terminó el torneo pasado, dependerá de nosotros ver si estamos capacitados para mantener esa cuotita de éxito que habíamos tenido y seguir siendo competitivos. Queremos hablar desde la cancha".