La sinceridad de Gareth Bale: "No he vuelto a hablar con Zidane, no éramos los mejores amigos"

El jugador del Real Madrid, Gareth Bale, habló de todo y sin tapujos. El delantero galés se refirió a la relación con su ex entrenador, Zinedine Zidane, dejando en claro que desde la última final de la Champions League, que ganaron los merengues por 3-1 al Liverpool donde marcó dos goles, no ha vuelto a tener un diálogo ni mantener ninguna comunicación con el técnico francés.

El extremo abordó como era su relación con el estratega galo en su paso por el cuadro merengue, destacando que no supo nada más de él tras la final desarrollada en la ciudad ucraniana de Kiev, señalando en una entrevista con FourFourTwo, una revista de fútbol inglesa, que "no me dijo nada de su salida, no he vuelto a hablar con él desde la final. Nuestra relación era buena, pero no diría que éramos mejores amigos. Era una relación normal de profesionales".

Bale también tuvo palabras para desahogarse por su suplencia en la final frente a Liverpool, donde se sinceró declarando que "me sentí realmente frustrado. Había jugado bastante bien desde que volví de la última lesión, marqué cinco goles en los últimos cuatro partidos de Liga y sentía que me merecía estar desde el principio".

Referente a su cambio, el delantero agregó que "estaba desesperado por salir, cuando entré todavía estaba un poco enfadado y es probablemente por lo que hice lo que hice".

El recordado gol de Gareth Bale en la final de la Champions League 2017-18 entre el Real Madrid y Liverpool. / Getty Images

A pesar de todos los contratiempos que tuvo Gareth Bale antes de la gran final en Kiev que les daría la 13º orejona en su historia y la tercera consecutiva al Real Madrid, el seleccionado galés se convertiría en héroe y figura en el partido definitorio anotando el recordado gol de chilena que le abrió el camino a los merengues para una nueva Champions League. El delantero de 29 años expresa su sentir con respecto a tal histórico acontecimiento.

"He vuelto a ver el gol un par de veces. No sentía que tuviera algo que demostrar, quería hacerlo por mí y por el equipo. Si juegas cualquier final quieres irte a casa con el trofeo, no importa cómo. Si eso significa que tienes que esperar a los últimos 30 minutos, que sea así", cerró Bale.