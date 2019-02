Colo Colo cierra el plantel 2019 con el fichaje de Darío Melo

La lesión que sufrió Agustín Orión en el Torneo de Verano obligó a Colo Colo a salir a buscar un arquero para pelearle el puesto a Brayan Cortés. Con ese panorama y considerando que los cupos de extranjero están copados, los albos fueron al mercado a buscar un guardameta chileno y finalmente, tras manejar cuatro opciones, se decantaron por Darío Melo, quien estaba libre tras ser desvinculado de Palestino.

El arquero de 25 años viene de un año donde fue suplente de Sebastián Pérez y este martes ya pasó los exámenes médicos, entrenó con sus nuevos compañeros, y firmó su contrato, llegando al estadio Monumental para meterle presión al joven Cortés, de 23 años, quien se perfila como el titular ante la ausencia por lesión de un Agustín Orión que estará tres meses fuera por la rotura del tendón supraespinoso del hombro izquierdo, lesión que lo obliga a ser operado.

"Es un sueño que tenía desde niño y que se dé en este momento, que no lo estaba pasando tan bien, es un regalo que cayó del cielo. Apenas me llamaron no tuve ninguna duda que se diera. Es sorpresivo, vengo de pasarla de mal y no quiero repetirlo".

Sobre la oportunidad que se dio tras la lesión de Orión, el ex Palestino dijo que "es lamentable lo que le pasó a Agustín, tengo palabras de apoyo para él, cada vez que nos enfrentamos tuvo lindas palabras para mí, le deseo el mayor de los éxitos en su recuperación, agregando sobre sus opciones en Colo Colo que llega "a competir, no quiero tener un paso por Colo Colo y que no quede mi nombre grabado".

Con esto, el técnico Mario Salas tiene un dolor de cabeza menos y suma un viejo conocido para el arco, ya que a Melo lo dirigió en la selección chilena Sub 20 que jugó el Mundial de Turquía 2013, donde quedaron eliminados en cuartos de final tras prender sorprendentemente con Ghana por 4 a 3 en los últimos minutos del alargue.

Así, Darío Melo, quien llega hasta fin de año a Colo Colo, se suma a Gabriel Costa, Pablo Mouche, Ronald De la Fuente, y Javier Parraguez, como los refuerzos del DT Mario Salas. Además, los albos tienen los retornos de Andrés Vilches y Marcos Bolados, que estaban a préstamo en Universidad Católica.