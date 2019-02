La nostalgia de Marcelo Díaz por la Roja: "Hoy no me siento parte de este proceso"

El volante Marcelo Díaz, de gran presente en el fútbol argentino con Racing Club, no está considerado en la actual Selección chilena de Reinaldo Rueda, un hecho que todavía no tiene mayor explicación para el volante.

Carepato volvió a analizar lo ocurrido y en conversación con Directv mostró su decepción por no estar en la Roja e indicó que hoy no se siente parte de esta etapa de la escuadra nacional.

"Hoy ya no me siento parte de este proceso de la Selección. No estoy siendo considerado, pero espero que les vaya muy bien a los muchachos. Hay jugadores en buen nivel, están surgiendo jóvenes muy buenos, todo va a depender del entrenador. Esperemos que sea lo mejor para el fútbol chileno, estará linda la Copa América", expresó.

Igual, Díaz todavía se mantiene disponible para el equipo de Rueda y señaló que "yo estoy disponible, nunca voy a renunciar a la Selección, menos ahora, que estoy en un buen momento, me siento cómodo y estoy al lado. Estoy haciendo un fútbol muy bueno, quiero volver, pero si no se da, habrá que aceptarlo, no queda otra".

Sobre su ausencia de la última fecha clasificatoria a Rusia 2018 con Juan Antonio Pizzi todavía en la banca, el mediocampista dijo que "no le encuentro explicación todavía. Me sentía muy bien, llevaba muchos años siendo titular. De un momento a otro, que el entrenador te limpie, no tiene explicación. Se venían partidos importantes".

"En ese momento no estaba bien futbolísticamente, pero me sentía muy bien en el grupo. Que Pizzi me haya sacado no le encuentro explicación, no me consideraron más y hay que asumirlo. El único que tiene la razón justa y precisa de mi ausencia es Pizzi, después Rueda. Los únicos que tienen respuesta son los técnicos", cerró.