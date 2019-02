Carlos Reinoso reventó a Nico Castillo: "Es triste que un chico que no hace un gol hace ocho meses lo traigan como figura"

Una voz autorizada para hablar de cualquier tema que competa al América es Carlos Reinoso. El ex jugador chileno, catalogado como el extranjero más importante que haya jugado en la historia de las Águilas, se ha mostrado bastante crítico con la llegada del atacante nacional, Nicolás Castillo, al cuadro azulcrema, principalmente por su pasado en Pumas de la UNAM .

En declaraciones con el programa de ESPN "Fútbol Picante", Reinoso no tuvo inconvenientes para fundamentar la mala jugada de las Águilas al comprar a Castillo, sabiendo del mal momento y la sequía goleadora que vive el centro delantero nacional.

“Yo no estoy para aconsejar. Cuando trato de habla con gente del América ni me contestan el teléfono, entonces es muy triste que un chico que hace ocho meses no hace un gol lo traigan como la figura del fútbol mexicano y la figura del América”, dijo el Maestro.

El histórico jugador crema, además expresó su molestia con Castillo por un episodio cuando Nico criticó a su actual técnico, Miguel Herrera, luego de que Pumas, por ese entonces su club, quedara eliminado en los playoffs del Clausura 2018. En ese instante, el ex delantero del Benfica perdió los estribos y gritó en la conferencia de prensa del DT: “Piojo, que te entreguen la copa”.

“A ese chico se le olvida cuando jugó por Pumas verbalmente agredió al América y verbalmente también creo que agredió a Miguel (Herrera) ahí yo no me meto, pero a mí no me gusta la gente que un día ataca al América y al otro día por un contrato son felices de estar acá, en el mejor equipo del planeta, a mí eso no me gusta”, concluyó Reinoso.