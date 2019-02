El panameño Torres se ilusiona en la U: "Tuve pocos entrenamientos, pero lo hice bien"

El delantero panameño Gabriel Torres debutó en Universidad de Chile en la derrota 0-1 ante Melgar por la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2019 y mostró buenos atributos.

El canalero llevaba tres días en la U, pero pese a ello el técnico Frank Darío Kudelka lo mandó al campo de juego y estuvo a punto de cambiar la historia en su ingreso por Angelo Henríquez.

Tras el partido, Torres comentó que "triste (por el resultado), creo que al final el equipo salió a buscar el partido, lastimosamente no pudimos convertir. Hay que corregir los errores de hoy y trata de revertirlo la próxima semana en nuestra casa".

Sobre el tema de la altura, el ex Huachipato sentenció que "quizás como ellos conocen su cancha, el tema de la altura para nosotros fue un poco complicado, pero no hay excusa, debemos recuperarnos rápido".

Y de su actuación, expresó que "lastimosamente no pude convertir, tenemos que trabajar para darlo vuelta. Yo me sentí bien, el equipo me dio su apoyo, entré y traté de hacerlo lo mejor posible. Mas allá de los pocos entrenamientos, lo pude hacer bien y ya habrá una semana larga para corregir errores".

Beausejour no tuvo una buena noche / Photosport

En tanto, Jean Beausejour -en conferencia de prensa- se mostró preocupado por lo mostrado en Arequipa, pero confía en que podrán revertir la llave en el Nacional.

Del partido, Bose dijo que "la idea siempre ha sido imponer nuestros términos, con posesión, plantarnos más arriba, pero por distintas circunstancias no se dio. Pero no hay ninguna excusa".

"La mejor cara de equipo se mostró en la última media hora, ahí uno se pregunta y qué pasó con la altura, simplemente el equipo se dispuso a jugar mentalmente más arriba, a lo mejor ya con el resultado adverso, de aquí en más apuntamos a mostrar esa cara, la de los minutos finales, a imponer nuestros términos desde el primer minuto", añadió.