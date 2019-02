Valverde juega al misterio con Messi y no quiso confirmar su presencia en el clásico ante Real Madrid

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, habló este martes en conferencia previo al partido de este miércoles por semifinales de Copa del Rey ante Real Madrid, que se jugará desde las 17:00 horas de Chile en el Camp Nou.

El tema central en la rueda de prensa fue la situación actual de la máxima figura de los culé, Lionel Messi, quien presentó el pasado sábado una contractura en el aductor del muslo derecho, durante el duelo frente a Valencia por la Liga española.

Esta es una situación que no deja indiferente para Valverde, pero el estratega blaugrana no pierde la fe y a la espera de la última práctica previa al duelo con los merengues, señaló que lo va a evaluar tras la última práctica:“Lo esperaremos igual que a los demás. A veces lo hemos hecho con otros jugadores, incluirlo en la lista a ver cómo va”.

“No soy partidario de arriesgar con tantos partidos por delante, ni con Messi ni con nadie. Si mañana se acabara la Liga sería otra cuestión. Si hay riesgo de lesión, los jugadores van con el freno de mano y en un partido como mañana no se puede ir con el freno de mano”, añadió.

Lionel Messi es atendido por el cuerpo médico del Barcelona en el empate ante el Valencia del sábado pasado por liga española. / Getty Images

Además, Valverde enfatizó que la última palabra la tendrá Messi y no lo forzará si no está en óptimas condiciones para el partido: “Lo más importante es que el jugador te diga que está listo, por mucho que te digan los médicos o lo que indiquen las pruebas, si el jugador no se ve para jugar o tienes que descartar. Al final la decisión la tomas tú, valorando los riesgos, los pros y las contras”.

El estratega culé está preparado ante todo escenario, y no pierde el foco del trascendental partido por la llave de semifinales en la Copa del Rey, donde tiene claro que deben ir con todo ante los blancos. “Con Messi o sin él no cambiaremos mucho la forma de jugar. Iremos a ganar, a dominar, a intentar combinar y a marcar goles. Y a que nos contraataquen. Generalmente siempre jugamos de una forma similar”, expresó.

Para finalizar, el técnico del cuadro catalán se refirió sobre el efecto que tendría la inclusión en el campo de juego de Lionel Messi tanto para sus compañeros como para sus adversarios del Real Madrid: “Si está en condiciones estará en la lista, pero si no lo está, no. No sé qué efecto tendrá sobre el rival. Eso lo deben decir los rivales. Sabemos lo que nos transmite a nosotros y a nuestro público”.