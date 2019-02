Beausejour pide paciencia en la U: "Hay 10 nuevos jugadores y el peak de rendimiento no será a corto plazo"

Universidad de Chile sufrió una dura derrota por 1 a 0 frente a Melgar en la segunda fase de la Copa Libertadores 2019, en un partido que significó el debut oficial de varios nuevos nombres azules que llegaron para la presente temporada. De los 10 fichajes que realizó la U, el técnico Frank Kudelka ocupó a seis en Arequipa, buscando seguir la línea de adaptación que había iniciado en la pretemporada y que fue una de las justificaciones que usó el equipo para defenderse por el resultado adverso.

Apelando al proceso de acondicionamiento del equipo universitario, el lateral Jean Beausejour salió en defensa de sus compañeros, indicando que todavía falta mucho para poder alcanzar los objetivos de rendimiento deseados, pero aún así dice tener fe de que podrán revertir la llave y pasar a la próxima ronda de la fase previa de la Copa.

"Yo tengo muchas expectativas de lo que va a hacer este equipo. Ahora bien, tengo que ser sincero porque este es un equipo en formación, entonces uno a veces hace declaración de principio y dice 'oye este año estamos para ganar tres copas', pero te estaría mintiendo porque trajimos 10 nuevos jugadores, muchos de ellos de proyección, y por eso el peak de rendimiento no va a ser a corto plazo", indicó Beausejour en conferencia de prensa post partido.

"Quizás puedan decir: 'este tipo está loco' porque sabemos que esto en el día a día es ganar y no se permite otra cosa, incluso desde el discurso. Nosotros sí trabajamos para ganar, para dar vuelta esta llave y tengo confianza en que lo vamos a hacer", agregó.

Por otra parte, y a pesar de reconocer que el equipo rojinegro fue superior a ellos, confía en que pueden repetir el juego mostrado los últimos 30 minutos de compromiso, para así ganar el próximo miércoles en el Estadio Nacional.

"Independiente que Melgar controló el juego, no nos fuimos conformes. La idea es imponer nuestros términos. No pudimos tener posesión de balón, presión arriba, por distintas razones no se dio. La mejor cara del equipo se mostró en la última media hora", cerró.

La U recibirá al Melgar el próximo miércoles 13 de febrero (18:15 horas) en el Nacional, en lo que será el duelo de vuelta por la segunda fase de la Copa Libertadores 2019.