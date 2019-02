Premier al rojo vivo: Manchester City derrotó a Everton y es puntero junto al Liverpool

El Manchester City dirigido por el español Pep Guardiola ganó este miércoles por 2-0 al Everton en su visita al Goodison Park, partido válido por la Premier League, adelantado por los futuros compromisos del elenco citizen que sigue vivo en cuatro competiciones esta temporada 2018-19.

Con esta victoria, el City lidera momentáneamente la tabla de posiciones por diferencia (+48) sobre Liverpool (+41), ambos con 62 puntos, aunque el conjunto del chileno Claudio Bravo tiene un partido más que los Reds.

El conjunto ciudadano tenía la misión de ganar en esta jornada para meter presión a los de Jürgen Klopp y compartir el liderato, y no defraudó. Los de Guardiola salieron a buscar los tres puntos desde que comenzó el partido, en el primer tiempo dominaron las acciones de principio a fin, pero se encontró con una sólida defensa del cuadro local.

Pero el desnivel se produjo literalmente en la última jugada de la primera parte, cuando en un tiro libre ejecutado por David Silva, el francés Aymeric Laporte ganó en el área local y con un impecable frentazo marcó el 1-0 a los 45+2', para aventajar al City ante del descanso.

En el segundo tiempo el cuadro visitante selló la victoria, también en los descuentos, tras un dominio absoluto en el que merecieron una diferencia mayor. El brasileño Gabriel Jesus definió ante el meta Jordan Pickford, tras asistencia de Kevin De Bruyne, a los 97' cerrando un 2-0 fundamental para los Sky Blue.

Así, el City se quedó con tres puntos valiosos y aumentó la presión sobre los Reds, dejándolo sin margen de error, en un final de temporada que aparece espectacular.

FULL-TIME | YESSSSS! We dig in deep for three precious points!

— Manchester City (@ManCity) February 6, 2019