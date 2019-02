No existe oposición en Zurich: Gianni Infantino es el único candidato a la presidencia de la FIFA

Corre solo. Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, no tendrá opositores en las elecciones que se celebrarán el próximo 5 de junio durante el Congreso de París, luego que ninguna otra candidatura se presentara en el plazo establecido, que expiró este miércoles.



"Tras la convocatoria electoral publicada por el Consejo de la FIFA el 10 de junio de 2018, las asociaciones miembros han propuesto, en tiempo y forma, el siguiente candidato para la elección presidencial que tendrá lugar durante el 69 Congreso de la FIFA el 5 de junio de 2019 en París: Mr. Gianni Infantino", anunció el comunicado.



Infantino, que en junio pasado había señalado que iría a la reelección, postulará sin adversario a un segundo ciclo al mando del ente rector del fútbol internacional, y lo hará con el respaldo mayoritario de las 211 asociaciones que forman la FIFA.

De momento, el timonel cuenta con el apoyo de las confederaciones de África (CAF), Conmebol, Concacaf y Oceanía (AFC), además de 12 asociaciones de Asia, mientras que la UEFA no se ha pronunciado.



Si bien no tendrá contrincantes en las elecciones, en las últimas semanas había surgido la posiblidad de que el ex futbolista Ramón Vega levantara una candidatura, la que finalmente no ocurrió.