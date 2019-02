Tragedia: Confirman que cuerpo encontrado en el Canal de la Mancha es de Emiliano Sala

La policía británica confirmó este jueves que el cuerpo encontrado en el Canal de la Mancha corresponde al futbolista argentino Emiliano Sala, quien se encontraba desaparecido desde el 21 de enero pasado tras desaparecer el avión en que viajaba desde Nantes a Cardiff.

El Departamento de Policía de la localidad de Dorset hizo el anuncio durante la noche inglesa, confirmando que el cadáver recuperado del avión perdido es del delantero que iba a jugar en el Cardiff City de la Premier League.

"El cuerpo traído al puerto de Portland hoy, jueves 7 de febrero de 2019, fue identificado formalmente por HM Coroner para Dorset como el del futbolista profesional Emiliano Sala", sentenció la Policía de Dorset en un comunicado.

El avión fue encontrado a 63 metros de profundidad en el fondo del Canal de la Mancha, el fin de semana pasado, tras lo cual comenzaron las labores de recuperación de los cuerpos. Sólo fue encontrado uno de los dos, y en este fue identificado Sala.

La Oficina Británica de Investigación de Accidentes Aéreos indicó que el rescate ya finalizó, pese a que aún no se da con el paradero del cuerpo del piloto David Ibbotson, el otro que viajaba en la aeronave.

"La operación de rescate queda cerrada. Las previsiones meteorológicas para el futuro próximo son malas, por lo que se tomó la difícil decisión de dar por cerrada la operación", explicó en un comunicado.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.

The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all

https://t.co/YpVTvaEt7P

— Dorset Police (@dorsetpolice) February 7, 2019