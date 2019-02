Y no ha sido citado por Rueda: Gareca eligió a Jorge Valdivia como el mejor de la Roja

Cada vez que Reinaldo Rueda ha entregado una nómina en el año que lleva en la Roja, los primeros cuestionamientos que brotan son por los ausentes de la lista. Por qué no está uno u otro jugador siempre será una pregunta que el técnico tiene que salir a responder y la que siempre elude asegurando que no hablará de los que no están dentro de sus citaciones.

Uno de esos jugadores que no ha estado en los listados del técnico es Jorge Valdivia. Pese a que muchos consideran que debería ser parte del proceso del técnico colombiano, el de Colo Colo no ha estado en el listado y la última vez que jugó con la camiseta de la selección fue para la derrota ante Brasil por las Eliminatorias a Rusia 2018 y que significó que no clasifiquen al Mundial.

Sin embargo, pese a no ser nominado en el presente ciclo y siendo un misterio su posible participación en la Copa América, Ricardo Gareca, técnico de Perú lo eligió como el mejor jugador de la selección en la actualidad. En un ejercicio realizado en una entrevista con ESPN, donde seleccionó a los más destacados de cada país, en la Roja, que ahora es dirigida por Rueda, su preferido fue un jugador al que tuvo en su época dirigiendo Palmeiras.

Además, llamó la atención su elección en Venezuela, donde, luego de un rato intentando recordar el nombre, nombró a Yeferson Soteldo, quien este año dejó Universidad de Chile para recalar en el Santos de Jorge Sampaoli.

En el resto de las selecciones sudamericanas, que a contar de junio se medirán en la Copa América que se jugará en Brasil, los elegidos no causaron tanta sorpresa y son: Neymar (Brasil), Luis Suárez (Uruguay), James Rodríguez (Colombia), Lionel Messi (Argentina), Miguel Almirón (Paraguay). En Bolivia y Ecuador, en tanto, no quiso jugárselas por ningún nombre, ya que están en un periodo de recambio.