La U enfoca sus entrenamientos buscando cortar la larga sequía goleadora en Copa Libertadores

Universidad de Chile tuvo un irregular rendimiento futbolístico en la caída por 1-0 frente al Melgar por la Copa Libertadores. Los hombres de Frank Kudelka se mostraron sólidos en defensa, pero tuvieron muchas falencias en la generación y en el finiquito de cara al arco rival. Debido a la falta de un creador en cancha, los laicos sólo se animaron a rematar desde fuera del área, considerando que el juego de bandas tampoco les dio resultados.

Ante ese escenario, el discurso predominante este jueves en el Centro Deportivo Azul estuvo centrado en corregir los errores cometidos ante el elenco rojinegro, sobre todo, enfocados en mejorar la definición. Para eso, y según indicaron a El Gráfico Chile tras el entrenamiento, Kudelka dispuso de trabajos especiales y separados para los delanteros, que incluyeron la obligación de rematar dentro de los tres tubos, pensando que frente a los peruanos la U sólo contó con un disparo al arco rival y recién a los 81 minutos.

Sumado a eso, la U cuenta con un pésimo registro goleador en la Libertadores durante los últimos dos años, ya que en su participación en la edición 2018 sólo anotó dos veces. Ángelo Araos fue el encargado de darles la victoria a los laicos con su gol al Vasco da Gama como visitante y luego David Pizarro le marcó a Racing en el empate 1-1 en el Estadio Nacional. El tanto de Pek fue el último que los azules anotaron en el torneo internacional, ya que los azules se quedaron en cero en los partidos venideros. Es más, los de Kudelka llevan 530 minutos sin convertir por la Copa, teniendo en cuenta que la diana del Fantasista llegó a los 10' del primer tiempo del duelo ante los de Avellaneda.

Aunque el plantel, la dirigencia y el propio DT de la U han reiterado en varias ocasiones que se encuentran en un período de reestructuración, el cuerpo técnico entiende que la necesidad de marcar se hace obligatoria en el partido de vuelta del próximo 13 de febrero (18:15 horas) en el Estadio Nacional, pensando en que los azules deben convertir al menos dos goles para asegurarse un cupo en la tercera fase previa de la Libertadores 2019.

Podría volver Oroz

De la misma forma, la práctica también estuvo enfocada en el dominio del balón, pensando en las complicaciones que han sufrido los azules a la hora de comenzar la generación de fútbol, tanto en los amistosos como en el duelo ante el Melgar.

"Creo que nos falta conocimiento en cancha. No es que juguemos hace cinco meses, éste fue el primer partido oficial, porque los amistosos son amistosos, los partidos oficiales son los que te dan conocimiento de cada uno, te dan la realidad. Desde el juego, creo que nos faltó la posesión y la creación. Jugamos, nos asociamos y llegamos cinco veces, así que hay que buscar eso de nuevo", indicó el defensa Sergio Vittor en conferencia.

Bajo esa lógica que indica el nuevo defensor universitario, Kudelka evalúa devolverle la titularidad al volante Nicolás Oroz para el compromiso de vuelta en Ñuñoa, considerando la falta de proyección al área contraria que tuvieron los azules en Arequipa. Aunque en el entrenamiento de este jueves el DT no paró un equipo, la idea fue comentada con su staff, quienes consideran el reingreso del ex O'Higgins, pese a que en los amistosos no pudo rendir lo que se esperaba de él.

La U es un mar de dudas a menos de una semana del trascendental enfrentamiento de vuelta contra los de Arequipa, donde Kudelka tiene la misión de comenzar a plasmar la idea de juego definitiva que tiene pensada para los azules en su versión 2019.