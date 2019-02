NBA: LeBron y Giannis eligieron sus equipos para el All Star Game

La NBA presentó sus dos equipos para el All Star Game 2019, que se disputará el próximo domingo 17 de febrero en la ciudad de Charlotte, donde los mejores jugadores de la liga se verán las caras.

Al igual que el año pasado, el formato ya no será entre la Conferencia Oeste y la Conferencia Este, sino que los dos jugadores más votados tenían la opción de elegir a sus compañeros. Y en esta oportunidad fueron LeBron James (Los Angeles Lakers) y Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) quienes escogieron los elencos para el tradicional partido.

LeBron se quedó con Kevin Durant (Golden State Warriors), Kyrie Irving (Boston Celtics), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) y James Harden (Houston Rockets) como titulares. Mientras que Giannis tendrá a Stephen Curry (Golden State Warriors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Paul George (Oklahoma City Thunder) y Kemba Walker (Charlotte Hornets).

