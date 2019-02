¿Reinaldo Rueda le abre la puerta a Eduardo Vargas en la Roja?

El entrenador de la Selección chilena, Reinaldo Rueda, habló de la posibilidad de convocar a Eduardo Vargas a la Roja, un nombre que no ha estado en las recientes nóminas de la escuadra nacional.

El delantero de Tigres de México jugó sólo el primer partido de Rueda ante Suecia y desde entonces desapareció del órbita del caleño. Se habló de un acto de indisciplina del goleador, pero el tema nunca fue aclarado directamente por el ex técnico de Flamengo de Brasil.

Este jueves, el colombiano expresó a radio ADN que "vamos a pensarlo. Es cuestión que usted ve, que es futbolístico y extrafutbolístico. Viene con una situación de no jugar, entra poco tiempo, pocos minutos y la mete".

Y no se quedó allí, lo comparó con Felipe Mora, quien ha tenido una buena campaña en México: "Veamos la estadística que tiene Felipe Mora, es casi igual que Vargas, y Felipe juega y juega, Eduardo juega poco y anota goles. Hemos buscado alternativas en esa posición".

Por otro lado, el técnico destacó la llegada de Nicolás Castillo al América, indicando que "si juega allí será positivo, hablé con él en diciembre porque tenía opciones de otros clubes. Veía complejo el tema social, por la rivalidad de donde había jugado antes, pero si se impone con carácter, con sus condiciones excepcionales, sería positivo".

"Si Castillo ahora llega y juega, y lo reciben bien y la rompe; es importante para nosotros. Porque en edad es el centrodelantero que va a llegar muy bien hasta el Mundial de Qatar 2022", agregó.

Además, Rueda se refirió al fracaso de la Sub 20 de Héctor Robles en el Sudamericano que se juega en Rancagua: "Nos preocupa el fútbol joven, nos golpeó a todos no clasificar al Mundial. Hay que hacer una revisión de lo que se está haciendo, si me toca aportar y asesorar, lo haré con gusto".