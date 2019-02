"O Flamengo está de luto": El fútbol llora el trágico incendio que afectó a las series menores del Mengao

El fútbol vuelve a estar de luto. Si las noticias sobre la confirmación del fallecimiento de Emiliano Sala no fuera poco, ahora la jornada golpeó con una información aún más trágica desde Brasil, luego que un voraz incendio cobrara la vida de seis menores de edad y cuatro funcionarios en el centro de entrenamiento del Flamengo.

El siniestro que se originó a eso de las 5:00 horas de Río de Janeiro arrasó con la ciudad deportiva ubicada en Ninho do Urubu, al noroeste de Río de Janeiro, y de inmediato generó conmoción en el mundo del fútbol.

A través de redes sociales no fueron pocos los clubes, futbolistas y ex jugadores que mandaron su mensaje de apoyo al Mengao. Uno de los más afectado es la joven estrella del Real Madrid, Vinicius Jr, quien a través de Twitter indicó que "sólo recordar las noches y los días que pasé en la fotografía, es espeluznante. ¡ Aún sin creer, pero orando por todos! ¡ Dios bendiga a las familias!".

Revisa las principales muestras de apoyo que el mundo del fútbol ha expresado tras el trágico incendio:

Só de lembrar as noites e dias que passei no ct, é de arrepiar. Ainda sem acreditar, mas em oração por todos! Que Deus abençoe a família de cada um! 😢 pic.twitter.com/RcBsdH3GME

Nuestro apoyo y cariño a @Flamengo , ex equipo de @ReinaldoRuedaDT , en este triste momento. #ForçaFlamengo https://t.co/7qubHumAtj

Totalmente conmocionados por el trágico incendio que afectó las instalaciones del Fútbol Joven del Ninho do Urubú y que cobró la vida de futbolistas y funcionarios.

Hoje não tem rivalidade, não tem disputa, não tem vitória. Estamos todos derrotados e a dor é muito grande. Força ao @Flamengo, às vítimas e a todas as famílias das pessoas envolvidas na tragédia do Ninho do Urubu. 🙏🏼

Imagem do duelo entre as equipes Sub-15. #ForçaFlamengo pic.twitter.com/yOcEVPTqHx

— Botafogo F.R. (@Botafogo) February 8, 2019