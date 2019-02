Kudelka confía en Gabriel Torres para revertir la llave de la Libertadores contra Melgar

La imagen futbolística que dejó Universidad de Chile el pasado martes frente a Melgar por Copa Libertadores no le gustó nada al técnico Frank Kudelka. A pesar de la fuerte reestructuración de plantel que hicieron los azules, el entrenador argentino aún no ha podido plasmar su idea de juego dentro del equipo y por eso ya piensa en varias modificaciones para el duelo del próximo miércoles 13 en el Estadio Nacional.

Dentro de los trabajos más trascendentes durante esta semana en el Centro Deportivo Azul, el DT puso énfasis en la definición frente al arco rival y también en la concreta resolución de las jugadas con el balón. Kudelka está consciente de los nervios que implicaba el debut oficial de su renovado elenco, pero también necesita de una rápida recuperación para seguir con vida en el certamen continental.

Bajo ese escenario, el adiestrador ya comenzó a trabajar los cambios que tendrá la U frente a los peruanos y con la incorporación desde el primer minuto del delantero panameño Gabriel Torres como la principal novedad. Pese a jugar sólo unos minutos en el duelo de ida, su rápida integración al juego de la U le bastó para convencer a Kudelka de poder utilizarlo como estelar, en desmedro de Angelo Henríquez.

"Si le preguntas el nombre de nosotros creo que no se sabe ni la mitad todavía. A mí me pasó también y es increíble lo que hizo pensando en que lo metieron en el avión y lo suben. A mí me encantó como entró, las ganas que le metió, la actitud que tiene y se le ve un tipo que es competitivo y es la gente que nosotros necesitamos", dijo su compañero Lucas Aveldaño sobre Torres.

Oroz suma bonos

Debido a la falta de conexión entre los distintos sectores de la U, Kudelka planea devolverle la titularidad al volante argentino Nicolás Oroz, buscando que sirva como enganche de un equipo que tiene la necesidad de generar mayor fútbol y espacios, contra un equipo que saldrá a replegarse la próxima semana en Ñuñoa. En caso de que el ex O'Higgins ingrese como titular, Augusto Barrios saldrá del once inicial.

La U recibirá a Melgar el próximo miércoles 13 de febrero (18:15 horas) en el Estadio Nacional, en un partido válido por la segunda fase de la Copa Libertadores 2019.