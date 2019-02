Tragedia en Brasil: Al menos diez fallecidos deja incendio en la ciudad deportiva del Flamengo

Tragedia en Brasil. Al menos diez fallecidos y varias personas heridas es el saldo que ha dejado por el momento un voraz incendio, cuyo origen se desconoce, que ha afectado durante la madrugada de este viernes al centro de entrenamiento del Flamengo, situado en Vargem Grande, en Río de Janeiro.

Según fuentes oficiales, el siniestro se produjo en las instalaciones donde se entrena el conjunto carioca y las categorías inferiores. Las llamas destruyeron el alojamiento donde residen los juveniles del Mengao.



De acuerdo al reporte de bomberos, los fallecidos son menores de edad entre 14 y 17 años, quienes se encontraban durmiendo a la hora del incendio. De momento, los equipos de emergencia ya han conseguido controlar las llamas y trabajan para evitar nuevos focos.

Noticia en desarrollo…



Fotos mostram o incêndio do Centro de Treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/upq3eXF0d8

— Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) February 8, 2019