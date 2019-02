Jeisson Vargas explica su segundo retorno a la UC: "Creo que acá puedo tener más oportunidades"

Su segundo retorno a Universidad Católica concretó el joven Jeisson Vargas, después de que el Grupo Saputo adquiriera el 60% de su pase en una cifra superior a los 3 millones de dóalares a mediados de 2016. El oriundo de Recoleta jugará a préstamo durante el 2019 en la UC.

Sobre su elección de retornar nuevamente a San Carlos de Apoquindo, el jugador que llega procedente del Montreal Impact de la MLS explicó que pasó "por varios factores, pero lo principal es jugar. Siento que allá no jugué lo que quería y creo que acá puedo tener más oportunidades".

En conversación con el programa Más que Fútbol de Directv, el atacante de 21 años habló de su tercera etapa como jugador del plantel profesional de la Franja, aclarando que "conversé con el Tati y con Gustavo y tomamos la decisión de estar acá".

Publimetro Chile "Depende de Católica si quiere contar conmigo": Luís Leal espera a la UC como protagonista en Newell’s El internacional por Santo Tomé y Príncipe, quien se perfila para ser titular en la nueva edición del clásico de Rosario, reconoció que le seduce la opción de la Franja.

Quien se integró ayer viernes a las prácticas de la UC dijo que "sólo he estado entrenando la parte física, ya que venía de un largo período de inactividad. Por el momento el profe no me ha pedido nada concreto, sólo que me ponga a punto en la parte física".

En cuanto al rol futbolístico que puede cumplir en la Católica de Gustavo Quinteros, Vargas sostuvo que "me siento cómo detrás del 9, jugando de enganche, pero siempre voy a estar disponible para lo que quiera el director técnico".

Sobre los objetivos que se trazan en San Carlos de Apoquindo para la temporada 2015, el ex seleccionado Sub 20 estableció que "lo principal para nosotros es pelear el Campeonato Nacional, lograr el bicampeonato y en la Copa Libertadores llegar lo más lejos posible".