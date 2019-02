El Leeds de Bielsa rescata milagroso empate y sigue soñando con el ascenso a la Premier League

El Leeds United, dirigido por Marcelo Bielsa, tuvo que dar una dura pelea en su visita al Middlesbrough para conseguir un salvador empate 1-1 en un duelo válido por la 31º fecha de la Football League Championship (segunda división inglesa).

El equipo del técnico rosarino comenzó abajo en el marcador iniciando el complemento tras un gol de Lewis Wing a los 47'. El cuadro local estuvo en ventaja durante todo el segundo tiempo y tenía abrochada la victoria, pero los del Loco buscaron hasta final y en los minutos finales encontraron la recompensa en la última jugada del partido.

En el décimo minuto de descuento, el mediocampista inglés Kalvin Phillips (90+11') desató la euforia total para la visita y un alivio para Bielsa, que rescató un punto que lo mantendrá en zona de ascenso directo a la Premier League.

Con este empate de última hora, el club dirigido por el estratega argentino llegó a los 58 puntos en la Championship inglesa y se aferra a los puestos de ascenso, quedando momentáneamente como líder, a la espera de lo que haga en su duelo el Norwich City frente al colista Ipswich Town, que de ganar los superaría en el tope de la tabla de posiciones en la segunda categoría inglesa.

FULL TIME: Lewis Wing’s 46th minute goal is cancelled out by Kalvin Phillips’ late equaliser with the game ending 1-1 pic.twitter.com/bILIbwiVgf

— Leeds United (@LUFC) February 9, 2019