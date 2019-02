Nico Castillo se sincera en México: "Fue un mes estresante, no quería quedarme en el Benfica"

Nicolás Castillo se siente cada vez más cómodo en México. Es que tras tener un recibimiento de estrella en su llegada al aeropuerto de Ciudad de México, el flamante refuerzo del América cuenta las horas para poder debutar en su nueva escuadra y responder a toda la expectativa que generó.

"Mi deseo era venir acá, yo el único requisito que le pedí a mi gente era venir acá, de ahí en más yo no me meto en negociaciones, son ellos la gente que se encarga de eso de como llevarlo. Pero mi decisión y mi cabeza quería que estuviera acá", declaró el ariete nacional al diario azteca Esto.

El ex delantero del Pumas tuvo palabras para todo lo vivido durante la negociación que lo llevó finalmente a recalar en las Águilas, reconociendo que "fue un mes muy estresante, de que a veces no y a veces sí, en un momento que se cayó (su fichaje en el América) yo ya tenía que buscar otras opciones, porque no quería quedarme en el Benfica, pero por suerte al final ya se dio todo salió todo bien el ultimo día corriendo. La verdad que de ahí en más ya pude celebrar y disfrutar un poco".

Sobre lo que lo motivó a elegir al América como su próximo destino, Castillo fue enfático y apuntó a los grandes objetivos de las Águilas: "Es el último campeón y el reto que tienen es ser bicampeón, que es algo muy difícil, hay muy pocos equipos que lo logran. Entonces ese reto es muy importante para mí para aportar en lo que sea al grupo y eso creo que fue por lo que decidí venir acá, que es el equipo campeón y las metas que tienen que son ser bicampeones son muy grandes".

Respecto a su reacción ante la gran multitud que lo espero a su llegada a Ciudad de México, el chileno confesó que "no me esperaba nada, si que hubiera mucha prensa, pero desde que salí de policía internacional ya empece a sentir a la gente y quería salir lo antes posible. Por ahí no pude tomarme muchas fotos con ellos, porque me llevaban fuerte y corriendo, pero la verdad no me lo esperaba, llegué al hotel y lo único que quería era jugar y entrenar para devolverle todo el cariño que me demostraron ese día".

Para finalizar, Castillo tuvo palabras para la hinchada de las Águilas, tratando de convencer con esfuerzo y profesionalismo al americanismo, dejando atrás su paso por Pumas: "Mi único mensaje a la gente es que yo voy a dejar todo por ganar cada partido. De ahí en más si salen goles muy contento, pero lo primero es el equipo tratar se sumar y aportar en lo que sea y que voy a dejar la vida en cada pelota".

Cabe destacar que Nicolás Castillo fue convocado para el duelo que sostendrá el América enfrentando al León este sábado válido por la Liga MX. Este encuentro podría ser el debut oficial del atacante nacional en el club más grande de México.