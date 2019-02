El West Ham de Pellegrini no sale de su mala racha y completa cinco partidos sin ganar

Manuel Pellegrini no puede salir de su irregularidad con el West Ham United en el fútbol inglés, ya que este sábado los Hammers del Ingeniero solo pudieron igualar 1-1 con Crystal Palace como visita, en duelo válido por la Premier League.

Parecía que el equipo del chileno iba a salir de la mala racha sin poder ganar, pero sobre el final terminó cediendo otro empate que lo mantiene en la zona media de la tabla de posiciones, lejos de la Europa League (17 puntos del Arsenal que es sexto) y también a salvo del descenso (11 unidades de Cardiff, el último que está perdiendo la categoría).

Mark Noble (27', de penal) marcó el primer tanto para los de Pellegrini, con lo que se ilusionaban con sumar los tres puntos en Selhurst Park para despegar definitivamente de la parte intrascendente de las posiciones.

Sin embargo, en el segundo tiempo los locales apretaron con todos y encerraron al West Ham en su zona, hasta que Wilfried Zaha (76') logró el empate tras un remate que se desvió en Issa Diop y que descolocó al portero Lukasz Fabianski.

De esta manera, los Martilleros llevan cinco partidos sin ganar sumando todas las competencias, y el nivel de juego del conjunto de Pellegrini también no está siendo el mejor.

FULL – TIME Crystal Palace 1-1 West Ham

Points shared in south-west London as Zaha's late strike cancels out West Ham's early lead #CRYWHU pic.twitter.com/ZKfyyupAm3

— Premier League (@premierleague) February 9, 2019