Benfica ya se olvidó de Nico Castillo y se dio un festín en Portugal al ganar 10-0 a Nacional

El ex equipo de Nicolás Castillo, Benfica, ya se olvidó rápidamente del delantero chileno con una goleada de escándalo sobre Nacional de Madeira en la fecha 21 de la Primeira Liga de Portugal.

Las Águilas lusas vapulearon este domingo por 10-0 a su rival en una actuación maciza y contundente, que demuestra la levantada de la escuadra que tuvo un lento arranque de temporada, en el que incluso quedaron fuera en la etapa grupal de la Champions League.

El español Grimaldo (1'), el suizo Haris Seferovic (21', 27'), Joao Féliz (50'), Pizzi (54'), Ferreira (56'), Rubén Dias (64'), el brasileño Jonás (85', 90') y Rafa Silva (88') configuraron la goleada histórica.

De esta forma, Benfica ya dejó atrás el capítulo Castillo, que ya debutó en el América de México, y quedó a un punto del líder Porto en la tabla de posiciones de la disputada liga portuguesa.

La goleada de Benfica